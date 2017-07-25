Цукерберг не согласен со словами Маска об угрозах искусственного интеллекта

Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг не согласился со словами гендиректора компании SpaceX Илона Маска об угрозах, связанных с развитием искусственного интеллекта, передаёт CNBC.

«Искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света очень безответственно», — заявил Марк Цукерберг.

Напомним, ранее Илон Маск выразил обеспокоенность уровнем развития искусственного интеллекта и заявил о необходимости государственного регулирования этой области научного знания.

По его мнению, необходимо приостановить все исследования искусственного интеллекта и убедиться в безопасности выполняемых учёными проектов, в противном случае «может быть слишком поздно».

Беспокойство Маска связано не только с тем, что роботы начнут выполнять все операции и в результате вытеснят человека с рынка труда. Как считает глава SpaceX и Tesla, искусственный интеллект может нанести вред людям и даже начать войну.

«Они могут начать войну, делая фальшивые новости и подделывая учётные записи электронной почты и поддельные пресс-релизы, а также манипулируя информацией», — заявил он.

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