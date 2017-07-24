В Снежинском ядерном центре разработали тулиевый лазер для медицины

Снежинск, Челябинская область, , 19:16 — REGNUM Сотрудники научно-исследовательского отделения экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ госкорпорации «Росатом» разработали и изготовили тулиевый волоконный лазер для медицины «Ланцет». Прототип лазера прошел все соответствующие медтехнике автономные испытания.

Сейчас РФЯЦ — ВНИИТФ (Снежинск) и Межвузовский медико-физический центр, расположенный в Челябинске, заключают договор о сотрудничестве, в рамках которого лазер «Ланцет» отправят еще и на комплексные испытания уже в составе медицинского оборудования.

Волоконные лазеры на базе оптоволокна, легированного редкоземельным элементом — тулием, могут генерировать излучение с длиной волны от 1900 до 2000 нанометров, что как раз соответствует пику поглощения в биотканях. Лазеры мощностью до 10 Вт достаточно давно используются в косметологии, ЛОР-хирургии и стоматологии, до 40 Вт — успешно применяются для остеоперфорации, в гинекологии, проктологии и сосудистой патологии. Лазеры с мощностью 50−120 Вт в последнее время стали использоваться в урологии для трансуретальной вапоризации простаты.

Максимальная выходная мощность излучения разработанного лазера как раз лежит в интервале до 40 Вт. Уже сейчас начались исследования по наращиванию мощности до 120 Вт. Разработанные технологии позволяют достичь такого показателя без какого-либо ущерба для работы лазера.

Над созданием лазера «Ланцет» трудился коллектив отделения экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ им. Забабахина. Была разработана оптическая схема, которая обеспечила эффективную работу лазера в необходимом диапазоне температур и компактность прибора. Благодаря конструкторским нововведениям лазер «Ланцет» по ряду параметров превосходит аналог мирового лидера по изготовлению волоконных лазеров IPG Photonics.

Уникальные технические решения сделали лазер компактным, легким, эффективным и удобным в применении. Авторы разработки уже запустили процедуру оформления патентных прав.

«В России это первый лазер с такими характеристиками. После проведения клинических испытаний в случае успеха планируется постановка на производство лазера для медицинского применения, что станет хорошим примером импортозамещения, ведь в нем применены оригинальные технические решения, а основные компоненты лазера, в том числе и тулиевое оптоволокно, отечественные», — сообщил Андрей Березин, руководитель отдела РФЯЦ-ВНИИТФ, в котором был создан лазер.