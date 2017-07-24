«Роснефть» начала экологический мониторинг в Баренцевом море

Мурманск, , 15:52 — REGNUM

НК «Роснефть» начала фоновый экологический мониторинг на лицензионном участке Гусиноземельский в акватории Баренцева моря. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обнародованную на сайте компании информацию, программа работ включает проведение океанографических, метеорологических, гидрохимических, гидробиологических и ихтиологических исследований, отбор проб донных отложений, морской воды и атмосферного воздуха, наблюдение за морскими млекопитающими и птицами.

«Данные фонового мониторинга будут положены в основу эколого-рыбохозяйственного картирования акватории лицензионных участков Баренцева моря, — сообщили в Управлении информационной политики ПАО «НК «Роснефть». — Результаты фоновой оценки будут использованы для разработки природоохранной документации, а также для оценки общего состояния экосистемы восточной части Баренцева моря».

Как ожидают в компании, мониторинг позволит специалистам планировать дальнейшее проведение геологоразведочных работ с минимальным воздействием на окружающую среду.

Напомним, «Роснефть» несколько лет добивалась разрешения на разработку Арктического шельфа и создания своей базы в Мурманской области. Указом президента для упрощения прихода «Роснефти» в регион с посёлка Росляково, в котором будет создаваться база, был снят статус ЗАТО.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новое предприятие Роснефти — «Завод по производству устьевых арматур Сапфир» начнёт проектно-изыскательские работы на площадке в Росляково в 2017 году.

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