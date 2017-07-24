МГУ предлагает не поступившим в Москве абитуриентам перебраться в Ереван

Москва, , 11:03 — REGNUM Московский государственный университет имени Ломоносова объявил о зачислении абитуриентов, не поступивших в Москве, о зачислении на соответствующее направление подготовки в филиал в городе Ереване.

«Вниманию абитуриентов, не поступивших в МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве!

Абитуриенты, получившие на основных вступительных испытаниях положительные баллы, автоматически зачисляются на соответствующее направление подготовки в Филиал без сдачи дополнительных экзаменов», — говорится в объявлении Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване на официальной странице в Facebook.

При этом не уточняется, будут ли абитуриенты, пожелавшие учиться в Ереван, обеспечены общежитием, если да, то должны ли они за него платить.

На сайте филиала МГУ в Ереване о наличии общежития ничего не сообщается.

Во многих армянских вузах в этом году недобор, что связано с переходом на 12-летнее образование в Армении несколько лет назад.

Ереванский филиал МГУ открылся в сентябре 2015 г. В вузе действуют факультеты журналистики, юриспруденции, экономики, лингвистики, прикладной математики и международных отношений.

По словам руководителя вуза Алексея Реймерса, стоимость процесса обучения достаточно высока, так как семьдесят процентов профессорско-преподавательского состава приезжают из Москвы. Выпускники ереванского филиала получают такой же диплом МГУ, который выдается в Москве.