Ведущие учёные мира изучают зарайского мамонта

Москва, , 19:09 — REGNUM Уникальные предметы искусства и орудия труда, обнаруженные в ходе археологической экспедиции на территории Зарайского Кремля, сделали этот небольшой подмосковный городок одним из признанных мировых центров изучения эпохи Верхнего палеолита. Археологическая экспедиция Российской академии наук продолжила здесь свою работу в этом году, а музей «Зарайский кремль» принял международный семинар с участием представителей крупнейших ученых и сотрудников Берлинского и Лондонского музеев, которые обсудили ее уникальные, не имеющие аналогов в мире, находки, передает корреспондент ИА REGNUM

«Археологические работы на территории Зарайского Кремля начались еще в 80-е годы. Помог случай. Старший хранитель музея обнаружила несколько доисторических орудий труда, которых просто вымыло на поверхность. Находки продемонстрировали специалистам, они ими заинтересовались, провели все необходимые экспертизы, исследования, после чего было принято решение о необходимости специальной археологической разведки В ходе нее установили, что в Зарайском кремле и на прилегающих к нему участках территорий имеется очень богатый слой, насыщенный артефактами, датируемыми Верхним палеолитом. Уникальность места заключается в том, что стоянками здесь древние люди пользовались неоднократно, они несколько раз на них возвращались». — рассказал директор музея «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.

После этого начала работать археологическая экспедиция Института археологии РАН Было обнаружена наиболее раннее поселение человека на территории Московской области, датируемое периодом Верхнего палеолита.

«Здесь были сделаны уникальные находки предметов искусства, не имеющие аналогов в мире. Наиболее ценной из них считается фигурка бизона, вырезанная из бивня мамонта. Она датируется эпохой Верхнего палеолита, ей примерно 20 тысяч лет». — сказал Кирилл Кондратьев.

Уникальные археологические открытия стали предметом внимания специалистов со всего мира. Здесь проходят международные семинары с участием крупнейших ученых из Европы, работников Берлинского и Лондонского музеев. Хранитель палеонтологической коллекции Британского музея Джин Кук сравнила фигурку Зарайского мамонта с произведениями крупнейших мастеров эпохи итальянского Возрождения.

«Обнаруженные археологами у нас артефакты экспонировались в крупнейших европейских музеях. Выставлялись в Британском музее на выставке «Искусство ледникового периода. Зарождение разума». Фигурка Зарайского мамонта стала ее символом, она украшала обложку каталога, выпущенного специально к этому событию», сказал Кирилл Кондратьев.

Работы археологической экспедиции будут продолжены. Несколько лет назад в ходе установки осветительного оборудования на территории Кремля были произведены предварительные археологические раскопки и обнаружены еще пять стоянок человека, жившего в эпоху Верхнего палеолита. Площади под них планируется увеличить. Они выйдут за территорию кремля.

«Планы большие. — поделился Кирилл Кондратьев, — Есть идея музеефицировать обнаруженные древние стоянки. Чтобы у людей была возможность все увидеть своими глазами. Сделанные здесь находки остаются в нашем музее. Они пополняют нашу экспозицию, хотя от них не отказался бы даже Эрмитаж».

Коррективы в работу археологов вносит погода. Непрекращающиеся дожди существенно осложняю раскопки. Ливни могут залить их или вообще обрушить. Однако несмотря на неблагоприятные условия археологическая экспедиция в Зарайске продолжает свою миссию.

Зарайск расположен в 145 км к юго-востоку от Москвы, на правом берегу реки Осётр (приток Оки). Любопытна история происхождения его названия.

Впервые он упоминается в Никоновской и Ипатьевской летописях в 1146 году как город Осетр. Затем в 1225-м году в «Повести о принесении иконы Николы Заразского из Корсуня», будущий Зарайск назван Красным. Первым известным удельным князем города был Фёдор Юрьевич, сын Рязанского князя Юрия Игоревича.

В 1237 году Красный был сожжён надвигавшимся на Русь Батыем. Согласно циклу «Повестей о Николе Заразском», в который входит и «Повесть о разорении Рязани Батыем», князь Фёдор Юрьевич был убит монгольским ханом на реке Воронеже, а его жена, княгиня Евпраксия вместе с малолетним сыном Иваном выбросилась из своего терема и «заразилась» (ударилась) до смерти. После этого икону Николы Корсунского стали называть иконой Николы Заразского, а город Заразском.

В 1521 году вместе с Рязанским княжеством Зарайск был присоединён к Московскому княжеству. Он стал форпостом на южных границах, подвергавшихся в течение всего XVI века набегам крымских татар. В 1528—1531 годах по приказу Василия III был построен каменный кремль. Город стал важным пунктом обороны на южных подступах к Москве в составе создаваемой Большой засечной черты.