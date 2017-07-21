Путин пообещал школьникам с Урала помочь запустить спутник

Москва, , 17:42 — REGNUM Школьники из города Качканара Свердловской области заручились поддержкой президента России Владимира Путина в запуске спутника. Поддержку им президент пообещал в прямо эфире программы «Недетский разговор»,

Дети представили главе государства модель мини-спутника весом в килограмм. По их словам, он сможет собирать информацию о том, на каких орбитах и какие находятся заряженные частицы.

При этом денег на запуск спутника у них нет. Они надеются на помощь.

Владимир Путин пообещал молодым людям переговорить с руководством «Роскосмоса». Но при этом он предупредил их, что им нужно быть готовыми к победе в соответствующем конкурсе.