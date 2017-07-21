В России разработан материал для сверхпрочных шин

Москва, , 09:52 — REGNUM Российские специалисты создали технологию, которая позволит производить шины с повышенной стойкостью к истиранию. Коэффициент сцепления с мокрым дорожным покрытием при этом повышается на 20%, говорится в отчете, опубликованном в издании AIP Conference Proceedings.

В исследовании, посвященном процессу галогенирования каучуков, участвовали специалисты Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова и Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН. В результате была разработана технология модификации каучуков и резин, а также определен состав элементов шинных резин и адгезионных составов.

Производимые на сегодняшний день каучуки содержат от 1 до 15% хлора (серийные — около 1,8%). Новая технология позволяет регулировать процесс введения галогена в молекулу органического вещества, что дает возможность увеличить содержание хлора в продукте, а также добавлять к каучуку фтор.

Кроме того, стало возможным создание на основе каучука уникальных эластомерных композиций. Суть предложенного российскими учеными метода заключается в сокращении числа процессов, необходимых для галоидной модификации каучука.

Как пояснил директор Центра коллективного пользования РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Михайлов, новая технология открывает перспективное направление в области получения новых материалов. Она является более экологичной и не столь энергозатратной, не требует применения растворителей и газообразных летучих галогенсодержащих реагентов.

«Мы также значительно сократили стадийность процесса получения материалов, что снижает себестоимость конечного продукта», — пояснил специалист.