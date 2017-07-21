Ученые определили самый быстрый объект на Земле

Иерусалим, Израиль, , 09:56 — REGNUM Международная группа ученых обнаружила, что воронки внутри сверхпроводников движутся со скоростью около 72 тыс. км в час. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые создали специальный сверхчувствительный датчик магнитного поля на базе сверхпроводников, который способен фиксировать источники магнитных полей размерами в 50 нм и сдвиги в силе полей и их направленности.

Этот датчик был использован учеными в ходе наблюдений за процессами, происходящими внутри пленки из свинца, которую охладили до температуры, близкой к абсолютному нулю. В таких условиях свинец превращается в сверхпроводник и воронки ускоряют свой бег при повышении напряжения тока.

Результаты замеров показали, что воронки двигались с гигантской скоростью — около 72 тыс. километров в час. Это почти в 60 раз превышает скорость звука и в десятки раз больше скорости движения отдельных атомов и молекул в атмосфере Земли.

Оказалось также, что воронки движутся приблизительно в 50 раз быстрее, чем сам ток внутри сверхпроводника. Пока ученые не могут ответить на вопрос, почему воронки разгоняются до такой скорости и периодически сливаются друг с другом и объединяются в цепочки.

По словам ученых, скорость в 72 тыс. км в час не является пределом для этих квантовых структур. Воронки можно разогнать еще больше, если еще сильнее охладить сверхпроводник и повысить напряжение в нем.

Ученые планируют провести в дальнейшем еще ряд экспериментов, в ходе которых необходимо провести новые наблюдения за этими объектами. Исследователи надеются, что это поможет раскрыть природу этих вихрей.