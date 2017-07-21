Ученые: Коровы могут спасти людей от ВИЧ

Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Ученые из США провели исследование, в результате которого выяснилось, что иммунитет коров реагирует на вирус иммунодефицита выработкой антител, нейтрализующих 96% разновидностей вируса. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые провели опыты на телятах, которым вводили инъекцию «муляжей» вируса иммунодефицита. Выяснилось, что их организм начал производить антитела bnAbs через 1−2 месяца после начала инъекций. При этом некоторые из них соединялись с ВИЧ не хуже, чем человеческие антитела.

Исследователи отмечают, что набор из антител смог нейтрализовать около 96% штаммов ВИЧ, что является большим шагом вперед в разработке вакцины от этой болезни. Антитела выращивались в организме коров на протяжении года

Ранее ученые проводили эксперименты на мышах и обезьянах, стараясь найти способ заставить их организм производить универсальные антитела к ВИЧ. Однако эти попытки закончились неудачно.

По мнению исследователей, иммунитет телят лучше справлялся с вирусом, потому что он не похож на иммунную систему человека и обезьяны, а коровам постоянно приходится бороться с инфекциями при переваривании пищи и защищать свой кишечник от проникновения микробов в ткани тела.

Ученые надеются провести дальнейшие эксперименты, для того чтобы понять, как можно заставить человеческий иммунитет работать аналогично иммунитету коров. Применение антител коров в медицинских целях может помочь создать эффективную вакцину от ВИЧ.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые научились определять клетки, зараженные ВИЧ

Читайте развитие сюжета: Новые лекарства от ВИЧ способны продлить жизнь на десять лет — ученые