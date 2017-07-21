В Москве 21 июля продлено предупреждение о непогоде

Москва, , 08:02 — REGNUM Экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве, объявленное 20 июля, продлено. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета утром 21 июля местами в г. Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что при ухудшении погоды в городе не исключены повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, обрушение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций. Также возможны заторы на дорогах, поражение объектов разрядами молний.

Жителям и гостям города рекомендовано пережидать непогоду в капитальных строениях, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами и шаткими сооружениями. Водителям стоит припарковать автомобиль.

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