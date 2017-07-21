«Прогресс МС-05» затонул в водах Тихого океана

Королёв, Московская область, , 07:49 — REGNUM Затопление российского грузового космического корабля «Прогресс МС-05» в водах Тихого океана проведено после отстыковки от МКС в ночь на 21 июля, сообщили в пресс-службе Центра управления полетами.

«В соответствии с расчетными данными, корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции, — говорится в сообщении. — Несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2017 года «Прогресс МС-05» пристыковался к МКС, доставив на международную станцию около двух с половиной тонн различных грузов. Запущен он был утром 22 февраля 2017 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-У».

Стоит отметить, что это был последний в истории пуск ракеты-носителя модификации «Союз-У».

Напомним, предыдущий грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» был запущен на МКС 1 декабря 2016 года. Запуск был проведен неудачно, и на высоте 190 км корабль потерпел крушение. Обломки аппарата упали на территорию Тувы.

Читайте также: После крушения «Прогресс МС-04» запуск следующего корабля могут отложить

Следующим грузовым кораблем, который отправится на МКС, стал «Прогресс МС-06». Он стартовал 14 июня на космодроме Байконур.

Читайте подробнее: Грузовик «Прогресс МС-06» доставит на МКС наноспутники и свежие яблоки