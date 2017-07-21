Космический грузовик «Прогресс МС-05» затоплен в Тихом океане

Москва, , 02:04 — REGNUM Российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-05» после отстыковки от Международной космической станции в ночь на 21 июля был сведён с орбиты и затоплен в Тихом океане, сообщил Центр управления полётами (ЦУП) в подмосковном Королёве.

«В соответствии с расчётными данными, корабль вошёл в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции. Несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана», — сообщили в ЦУП.

Напомним, грузовой корабль «Прогресс МС-05» пристыковался к Международной космической станции 24 февраля. Грузовик доставил на МКС около 2,5 тонны различных грузов.

Помимо научного оборудования и комплектующих для системы жизнеобеспечения, корабль доставил на международную станцию контейнеры с продовольствием, медикаменты, предметы одежды и средства личной гигиены для членов экипажа.

Отметим, что, но орбиту корабль был выведен последней в истории российской космонавтики ракетой-носителем типа «Союз-У». Ракеты данного типа эксплуатировались с 1973 года, с их помощью было осуществлено 788 пусков, 766 из которых были успешными.

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