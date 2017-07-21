Археологи: «Новгород не устаёт нас изумлять»

Великий Новгород, 21 июля 2017, 10:01 — REGNUM Раскоп за пределами вала Окольного города в Великом Новгороде — на улице Обороны, который проводился в мае-начале июня 2017 года, дал просто ошеломительные результаты для археологии Новгорода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил заместитель директора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Гайдуков.Он подчеркнул, что этот раскоп принёс два крупных открытия. Первое: могильник раннего Новгорода — шесть могил первой половины XI века, когда Новгороду было всего несколько десятков лет. Второе — около 30 пломб и более 20 средневековых печатей XII века.
«Интересно, что из пломб пять — древнерусские, а 15 — византийские, причём за все предыдущие годы исследования Новгорода было собрано всего около 50 византийских печатей. А здесь 15 в одном раскопе», — отметил Гайдуков. По предположению учёных, это могла быть какая-нибудь большая торговая фактория на окраине города, занимавшаяся продажей пушнины. По словам Гайдукова, это очень крупное открытие в «заполье», в культурном слое величиной всего в 50 см, который раньше исследованию не подвергался.
«Мы можем сейчас только сожалеть, что так называемые заполья (термин XVI века, обозначающий территории за валом, за оградой древнего Новгорода, которые
Он подчеркнул важность изучения всех окрестностей Новгорода.
Напомним, экспедиция под руководством профессора Артемия Арциховского начала систематическое археологическое исследование Новгорода 85 лет назад, в 1932 году. Прерывались работы только в годы войны, но возобновились уже в 1947 году.
«Каждый год мы возобновляем археологические раскопки, и каждый год Новгород преподносит нам новые и новые открытия и не устаёт нас изумлять», — отметила заведующая Центром по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника Ольга Тарабардина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде найдена 1091 берестяная грамота, две из которых — в нынешнем сезоне.
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