Археологи: «Новгород не устаёт нас изумлять»

Великий Новгород, , 10:01 — REGNUM Раскоп за пределами вала Окольного города в Великом Новгороде — на улице Обороны, который проводился в мае-начале июня 2017 года, дал просто ошеломительные результаты для археологии Новгорода. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции в Великом Новгороде заявил заместитель директора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Гайдуков.

Он подчеркнул, что этот раскоп принёс два крупных открытия. Первое: могильник раннего Новгорода — шесть могил первой половины XI века, когда Новгороду было всего несколько десятков лет. Второе — около 30 пломб и более 20 средневековых печатей XII века.

«Интересно, что из пломб пять — древнерусские, а 15 — византийские, причём за все предыдущие годы исследования Новгорода было собрано всего около 50 византийских печатей. А здесь 15 в одном раскопе», — отметил Гайдуков. По предположению учёных, это могла быть какая-нибудь большая торговая фактория на окраине города, занимавшаяся продажей пушнины. По словам Гайдукова, это очень крупное открытие в «заполье», в культурном слое величиной всего в 50 см, который раньше исследованию не подвергался.

«Мы можем сейчас только сожалеть, что так называемые заполья (термин XVI века, обозначающий территории за валом, за оградой древнего Новгорода, которые в XI—XII веках были непосредственно окрестностями города), в 1990—2000-е годы мы утратили: там бесконтрольно шла застройка. Считалось, что культурный слой есть только в пределах Окольного города. Но город не может существовать без окрестностей, питающих его, и здесь мы много очень важной информации потеряли», — отметил Пётр Гайдуков.

Он подчеркнул важность изучения всех окрестностей Новгорода.

Напомним, экспедиция под руководством профессора Артемия Арциховского начала систематическое археологическое исследование Новгорода 85 лет назад, в 1932 году. Прерывались работы только в годы войны, но возобновились уже в 1947 году.

«Каждый год мы возобновляем археологические раскопки, и каждый год Новгород преподносит нам новые и новые открытия и не устаёт нас изумлять», — отметила заведующая Центром по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского музея-заповедника Ольга Тарабардина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде найдена 1091 берестяная грамота, две из которых — в нынешнем сезоне.

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