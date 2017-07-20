Знаки препинания XII века прочли на новой новгородской берестяной грамоте

Великий Новгород, , 17:34 — REGNUM Новая берестяная грамота, которую нашли археологи на Троицком раскопе в Великом Новгороде в слоях XII века, представляет собой список имён, отделённых друг от друга вертикальной чертой — древним знаком препинания. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 июля, на пресс-конференции в Великом Новгороде заявила заместитель начальника Новгородской археологической экспедиции, профессор МГУ Елена Рыбина.

Она назвала эту грамоту, которой присвоен порядковый номер 1091, «чрезвычайно интересной и по содержанию, и по оформлению».

«Это список имён, причём практически каждое имя отделяется такой вертикальной чертой», — пояснила Рыбина. Как утверждает академик РАН Андрей Зализняк, это — самый ранний случай употребления знаков препинания: конец XII века.

В грамоте перечисляются четверо мужчин и четыре женщины, причём пятеро названы по именам (среди них — известные по другим берестяным грамотам Янка и Еким), а также мать, мачеха и жена.

«Пока мы не можем сказать, что это обозначает. Грамоты со списком имён известны: есть несколько грамот с долговыми списками, и со списками свидетелей на суде, но такой список, где встречаются не только имена, но и термины родства: «мать, мачеха, жена» — встретился впервые», — отметила Елена Рыбина.

По её словам, одна из гипотез, высказанная академиком Зализняком, предполагает, что это — список на крестины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая грамота в археологическом сезоне 2017 года, найденная на Троицком раскопе в Великом Новгороде, представляет собой обрывок делового текста, связанного с попом.

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