Испытания высотной противоракеты для С-500 завершаются в России

Москва, , 12:17 — REGNUM Концерн «Алмаз-Антей» завершает испытания высотной противоракеты для новой системы ПВО С-500. Об этом, как передает RT, сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалн в ходе выставки МАКС-2017.

«Заканчиваются испытания зенитной управляемой противоракеты, предназначенной для перехвата целей в верхних слоях атмосферы», — сказал Дзиркалн, добавив, что работы идут по графику.

При этом заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности добавил, что передача высотной противоракеты Минобороны России намечена на 2020 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является одним из крупнейших интегрированных объединений военно-промышленного комплекса (ВПК) Российской Федерации. Он включает в себя более 60 промышленных предприятий, научно-производственных объединений, КБ и НИИ. Военная продукция концерна продается в более чем 50 стран по всему миру.

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