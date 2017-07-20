Госдума изменила порядок избрания президента РАН

Москва, , 11:28 — REGNUM Закон о выборах президента РАН Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля. Закон принимается накануне выборов президента Академии.

Устанавливается, что решение общего собрания членов Российской академии наук (РАН) по вопросу избрания президиума, президента, вице-президентов, главного ученого секретаря президиума РАН и академиков-секретарей отделений РАН принимается не 2/3 голосов, а простым большинством (более чем 50% голосов) от общего числа голосов членов такого общего собрания, присутствующих на нем.

Кроме того, уточняется порядок избрания президента РАН. Так, он избирается из числа согласованных с правительством РФ кандидатов, избранный президент РАН утверждается в должности и освобождается от должности президентом РФ, следует из документа.

В случае, если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов на должность президента РАН, либо ни один из согласованных правительством РФ кандидатов на должность президента РАН не получил более 50% голосов от общего числа голосов общего собрания членов РАН, присутствующих на нем, или все кандидаты на должность президента РАН сняли свои кандидатуры до проведения голосования, либо президент РФ не утвердил в должности избранного президента РАН, выборы президента РАН признаются несостоявшимися и назначаются повторные выборы, на период до проведения которых исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из академиков РАН.

Прописывается, что в случае досрочного прекращении осуществления президентом РАН своих полномочий исполнение обязанностей президента РАН возлагается президентом РФ по предложению правительства РФ на одного из вице-президентов РАН.

Вопрос недоверия?

В «Единой России» отмечают, что редакция закона поддерживается РАН. «Подавляющее большинство членов РАН предложенную редакцию, согласованную с президентом, поддерживают полностью», — сообщил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Однако оппозиционные фракции выступили против закона, указали на лишение РАН самого главного механизма.

Закон — «о недоверии власти ученым», отметил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ). «Если не доверять ученым, кому же вообще доверять?» — рассуждает он. «Ученые всегда будут управлять лучше чиновников», — уверен парламентарий.

ЛДПР также не поддерживает закон, заявил депутат Госдумы Борис Чернышов. «Говорить, что все поддерживается, — значит врать нам с этой трибуны», — сказал он. «Мы отнимаем у научного сообщества самый главный механизм — механизм самоорганизации», — констатировал депутат.

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