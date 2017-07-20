МГУ и СПбГУ смогут присуждать ученые степени до 1 сентября 2018 года

Москва, , 10:45 — REGNUM Закон, предполагающий продление до 1 сентября 2018 года переходного периода работы ранее созданных диссертационных советов в МГУ и СПбГУ, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Речь идет о диссоветах в вузах, которые получили право самостоятельно присуждать ученые степени — Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) получили право самостоятельно присуждать ученые степени с 1 сентября 2016 года.

Переходный период деятельности ранее созданных диссертационных советов был установлен в один год — до 1 сентября 2017 года. Законом этот срок продлевается до 1 сентября 2018 г.

Кроме того, для других вузов, перечень которых утверждается правительством России, предполагается установить двухлетний срок деятельности ранее созданных диссертационных советов с момента включения в список вузов, которые могут самостоятельно присуждать ученые степени.