Угроза затопления нависла над районами Сахалина из-за ливней

Южно-Сахалинск, , 09:06 — REGNUM Подъем воды в реках на юге Сахалина ожидается в результате обильных ливней 21 и 22 июля, сообщили 20 июля в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

Уточняется, что, о прогнозам синоптиков, сильный дождь ожидается 21 июля: за 12 часов выпадет 30 мм осадков. Ливни обрушатся на Южно-Сахалинск, а также на Томаринский, Долинский, Холмский, Анивский, Невельский и Корсаковский районы.

«Днем 21 и 22 июля на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1−2 метра, возможны выходы воды на пойму», — сообщили в пресс-службе.

Служба спасения направила экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию в администрации районных центров и во взаимодействующие структуры. МЧС готово к реагированию на последствия стихии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля синоптики предупредили о ливневых дождях с грозами, а также о возможном выходе рек из берегов и подтопления в Приморском крае.

Начало ливней ожидается 20 июля во Владивостоке, причем они продлятся всю первую половину 21 июля. Местами выпадет до 50 миллиметров осадков за 12 часов.

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