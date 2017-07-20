В Мексике установили бюст Юрия Гагарина

Мехико, , 08:52 — REGNUM В столице Мексики открыт бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом 20 июля сообщает газета «Известия».

Монумент был открыт в Музее естествознания в Мехико. В церемонии открытия приняли участие посол России в Мексике Эдуард Малаян, руководство Мексиканского космического агентства и министерства окружающей среды Мехико и представители Россотрудничества. Инициатором установки памятника стал фонд «Диалог культур — единый мир».

«Фонд, отдавая дань уважения первому полету человека в космос, рад подарить этот бюст городу Мехико. Надеемся, что данное мероприятие сделает наши народы ближе», — приводятся в сообщении слова главы фонда Руслана Байрамова.

Он также отметил, что данный бюст является шестым по счету в Западном полушарии и знаменует дружбу между народами России и Мексики.

Посол России в Мексике Эдуард Малаян сказал, что «Гагарин превратился в легенду не только для России, но и для всего мира. Он открыл новую страницу в истории человечества, и мы благодарим мексиканскую сторону за помощь в установке бюста».

Отметим, что на сегодняшний день в разных странах мира фондом установлено около 20 бюстов различных деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие человечества.

Кроме того, в Мексике в скором времени может появиться еще один бюст Гагарина. Память о первом космонавте увековечат в одной из мексиканских провинций по просьбе местных властей.

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