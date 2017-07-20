‍На Москву прольется кратковременный дождь

Москва, , 07:44 — REGNUM Небольшой кратковременный дождь ожидается в Москве 20 июля, сообщили в Росгидромете.

Днем существенных осадков не ожидается, будет облачно. Температура воздуха днем составит +20°С, вечером +19°С. Причем вечером пройдет небольшой дождь и слегка усилится ветер (до 3,2 м/с).

Согласно прогнозу, юго-западный ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду. Атмосферное давление — 749 мм рт. ст. ЮЗ, 2 м/с.

Напомним, 14 июля глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что аномальные для Центральной России летние холода закончились, в регионе установился нормальный для этого времени года температурный режим.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра на 18 июля, в российскую столицу пришло тепло, местами — небольшой дождь.

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