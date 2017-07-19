«КМНС Камчатки — «белое пятно» на генетической карте России»

Петропавловск-Камчатский, , 09:50 — REGNUM На Камчатке в 2017 году планируется начать работу генетико-антропологической научной экспедиции, в рамках которой будет проведено комплексное исследование генофонда коряков, эвенов, ительменов, камчадалов, чукчей, алеутов, айнов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре содействия КМНС.

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Там отметили, что по результатам работы планируется реконструировать генетическую историю коренных народов Камчатки, оценить своеобразие их генофонда и взаимодействие с генофондами других народов и создать «генетический портрет» каждого народа. Поскольку в исследовании участвуют не только генетики, но и антропологи, будет также создан обобщенный «антропологический фотопортрет» каждого народа.

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Генетики приедут на Камчатку уже осенью и начнут работу в Быстринском и Елизовском районах, а в 2018 году обследованием будут охвачены четыре других района.

«В этом году будет проведен подготовительный этап. Работа начнется с изучения в архивах церковно-метрических книг, из которых будет получена ценная информация о генеалогии семей. Затем ученые проведут обследование в Елизовском и Быстринском районе. Каждому человеку будет передана Карточка участника с указанием личного кода, целей обследования и адресов, по которым участник Проекта может обратиться за информацией. С помощью этого личного кода каждый может бесплатно получить результаты анализа своей ДНК в виде генетического паспорта», — отметили в Центре.

Большая экспедиция охватит Тигильский, Пенжинский, Олюторский и Карагинский районы. Время работы будет выбрано с учетом сезонов рыбной ловли и охоты местного населения.

Ученые уточнили, что генетико-антропологические экспедиции уже работали в Приамурье и Восточной Сибири, в то же время генофонд коренных народов Камчатки на сегодня представляет собой «белое пятно» на генетической карте страны. Очень немногочисленные данные, недостаточные для реконструкции биологической истории, есть лишь по корякам и эвенам, по другим народам данных нет.