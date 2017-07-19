NASA провело испытания скафандров для полетов на Луну и Марс

Хьюстон, США, , 08:51 — REGNUM NASA провело испытания в вакууме новых скафандров, предназначенных для полетов на Луну и Марс. Об этом 18 июля сообщает портал Space.com.

Новая модель скафандра разработана с учетом опыта их использования экипажами космических кораблей, а также тех скафандров, которые используются на Международной космической станции (МКС) для выхода в космос. Новые скафандры имеют ярко-оранжевый цвет.

Новое оборудование предназначено для экипажа космического корабля Orion, который в 2019 году должен совершить облет Луны в беспилотном режиме, а в 2023 году совершить пилотируемую экспедицию. Новый скафандр должен выдерживать резкое падение давления в кабине корабля в случае разгерметизации.

Предполагается, что эти скафандры будут использоваться в дальнейшем для экспедиций к Луне и Марсу. По данным портала, на разработку новой модели скафандров космическим агентством было затрачено $200 млн.

Ранее скафандры была испытаны в условиях микрогравитации на борту самолета, который периодически набирал и резко снижал высоту, образуя на некоторое время условия невесомости в салоне.

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