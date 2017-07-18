Новгородскую область предлагают сделать общероссийским полигоном для НТИ

Великий Новгород, , 16:13 — REGNUM Для обеспечения роста экономики Новгородской области необходим форсированный переход к цифровой модели и опережающему инновационному развитию. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 18 июля, на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию, которое проводит в Великом Новгороде премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин.

Он предложил сделать регион общероссийским полигоном для Национальной технологической инициативы (НТИ).

По словам Никитина, в регионе готовы создавать максимально благоприятные условия для апробации и внедрения лучших практик и проектов НТИ. Среди них — подготовка кадров для цифровой экономики, тестирование и внедреник новых технологий — например, технологии блокчейн в госуслугах (это совместный проект Росреестра и ВЭБа — прим. ИА REGNUM ).

Отметим, что перед заседанием председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил новую школу в Великом Новгороде, в которой намерены сделать акцент на развитии детского технического творчества.

Напомним, Национальная технологическая инициатива — это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15−20 лет. НТИ включает системные решения по определению ключевых технологий на основе «дорожных карт». В настоящее время одобрены семь «дорожных карт», в рамках которых принято решение о финансировании 15 проектов.