Медведев проведёт в Великом Новгороде заседание совета по инновациям

Великий Новгород, , 08:43 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня, 18 июля, в Великом Новгороде проведёт заседание президиума Совета при президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ. Заседание пройдёт в политехническом колледже Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Участники заседания обсудят статус реализации проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), в том числе в Новгородской области, финансовое и нормативное обеспечение НТИ, вопросы создания центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций.

В заседании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента Андрей Белоусов, министр образования и науки Ольга Васильева, министр экономического развития Максим Орешкин, руководители ведомств, главы профильных предприятий и организаций.

В рамках поездки Дмитрий Медведев также встретится с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным.

Напомним, Национальная технологическая инициатива — это долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15−20 лет. НТИ включает системные решения по определению ключевых технологий на основе «дорожных карт». В настоящее время одобрены семь «дорожных карт» по направлениям: «Автонет» (AutoNet), «Аэронет» (AeroNet), «Маринет» (MariNet), «Нейронет» (NeuroNet), «Энерджинет» (EnergyNet), «Хелснет» (HealthNet), «Технет» (TechNet).

В Великом Новгороде работу по освоению технологических направлений Национальной технологической инициативы ведёт Новгородский государственный университет. В настоящее время НовГУ состоит из восьми институтов и четырёх колледжей.

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