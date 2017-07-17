На северо-востоке КНР найдены следы исчезающего вида леопардов

Чанчунь, Китай, , 18:54 — REGNUM В провинции Гирин на северо-востоке Китая обнаружены следы очень редкого вида леопарда, передает 17 июля агентство «Синьхуа».

Туша мертвого оленя была обнаружена в лесопитомнике, находящемся под руководством Тяньцяолинского управления лесами, когда лесник Сюй Дэгуэй собирал грибы неподалеку.

По характеру повреждения туши, специалисты пришли к выводу, что животное было убито дальневосточным леопардом, который в Китае известен больше как амурский леопард.

Это не первый случай, когда дальневосточные леопарды обнаруживаются в лесопитомнике.

Так, в июле 2009 года лесники провинции дважды фиксировали отпечатки лап, принадлежащие этому редкому представителю кошачьих. Двумя месяцами позже леопарды напали на домашний скот. В 2014 году дальневосточный леопард был обнаружен доедающим оленя в том же районе.

Будучи одним из вымирающих видов животных, дальневосточный леопард находится под особой защитой с 1983 года. В мире осталось менее 70 особей этой кошки, живущих преимущественно на Дальнем Востоке России и на северо-востоке Китая в провинциях Гирин и Хэйлунцзян, а также на севере КНДР.