Ученые из Томска разработали сенсоры для поиска токсичных веществ в воде

Томск, , 15:42 — REGNUM Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Чехии создали сенсоры, которые способны точно определять состав и структуру вещества. Об этом 17 июля сообщается на сайте вуза.

Ученые разработали новые химические сенсоры для спектрометров комбинационного рассеивания. Это приборы, позволяющие с высокой точностью определить количественный и качественный состав вещества и его структуру.

Сенсоры оснащены специальными органическими химическими соединениями. Они представляют собой многослойную конструкцию, в основе которой использована тонкая пленка золота размером 1×0,5 см. Ее поверхность имеет волнообразную структуру, на которую наносятся органические соединения.

«Этой работой мы демонстрируем возможность создания таких химических сенсоров. Новизна исследования заключается в том, что мы объединили химические и физические методы», — приводятся в сообщении слова доцента кафедры технологии органических веществ и полимерных материалов ТПУ Павла Постникова.

По его словам, сенсоры могут также определять запрещенные красители и тяжелые металлы в воде в сверхнизких концентрациях.

«Анализ проводится буквально за минуты. Поэтому его можно использовать на месте — например, взять пробу из водоема, и сразу будет понятно, присутствуют ли в воде токсичные вещества, причем даже в очень малых концентрациях, или нет», — сказал Постников.

Предполагается, что в перспективе эти сенсоры будут использоваться для экспресс-мониторинга жидкостей в пищевой технологии, медицине и экологии.

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