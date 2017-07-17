Ученые нашли гены, ответственные за синдром Туретта

Вашингтон, , 15:03 — REGNUM Международная группа ученых установила генетические факторы, способствующие увеличению риска развития синдрома Туретта. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neuron.

Ученые, проведя анализ генетических данных 2 тыс. больных синдромом Туретта и 4 тыс. здоровых людей, обнаружили перестройки в генах NRXN1 и CNTN6. Выяснилось, что у людей, страдающих синдромом, перестройки в этих генах происходят чаще, чем у здоровых.

Это значит, что есть участки генов выпадали из цепочки, а другие — удваивались. По мнению ученых, эта аномалия повышает риск развития синдрома Туретта. При этом закодированные в этих генах белки, участвуют в процессах слияния клеток в нервной системе.

Изменения, касающиеся гена NRXN1, были известны ученым ранее и описаны в исследованиях, посвященных другим психическим заболеваниям, например, шизофрении. Отклонения в CNTN6 связали с синдромом Туретта впервые, хотя делеции, затрагивающие этот ген, уже наблюдались в случаях расстройств аутистического спектра.

Напомним, синдром Туретта является расстройством центральной нервной системы, которое характеризуется наличием двигательных или вокальных тиков. При этом синдроме человек непроизвольно выкрикивает нецензурные слова, а также совершает неконтролируемые движения. Синдром встречается у 0,3−0,9% людей и проявляется в детском возрасте.

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