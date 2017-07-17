Ученые видят в замене сахара подсластителями риск ожирения

Оттава, , 13:16 — REGNUM Замена сахара подсластителями может в дальнейшем привести с лишнему весу, пишет Canadian Medical Association Journal.

К такому выводу пришли ученые из Канады, проведя исследования, в которых участвовали свыше 400 тысяч человек. Речь идет об употреблении в пищу таких сахарозаменителей как стевиозид, аспартам и сукралоза.

Увеличение массы тела не произойдет быстро, но в перспективе такой вариант возможен. Кроме того, в целом состояние здоровья может пострадать.

Отметим, что всего исследование включало порядка 37 разных анализов. За каждым добровольцем, участвовавшим в этой работе, ученые наблюдали в течение десяти лет.

Так, в результате замены сахара на искусственные подсластители человек не худеет, напротив, он рискует поправиться в будущем. А также заполучить повышенное артериальное давление, диабет, заболевания сердца.

Напомним, это не первое исследование, которое ставит под сомнение возможность похудеть, исключив сахар из рациона. Кроме того, некоторые подсластители являются вредными для человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая ученые из США выяснили, что искусственный подсластитель эритритол, который используют в производстве газированных напитков, оказался мощным пестицидом.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые выяснили, что заменитель сахара является пестицидом