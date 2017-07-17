NASA предупредило о мощной вспышке на Солнце

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM 17 июля 2017 года на поверхности Солнца может произойти масштабный коронарный выброс, который способен стать причиной крупных катаклизмов на Земле. Об этом, как передает «МИР 24», сообщают представители Национального аэрокосмического агентства США (NASA).

«Вспышка может привести к проблемам с электричеством и связью и вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей», — говорится в сообщении.

Специалисты также предупреждают, что из-за инцидента возможны землетрясения, наводнения и извержения вулканов.

Вспышка на Солнце — взрывной процесс выделения энергии в атмосфере звезды.

Напомним, ранее NASA зафиксировало на поверхности Солнца крупное пятно, которое по размерам больше Земли. Изображения были получены Обсерваторией солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) NASA в период с 5 по 11 июля.

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