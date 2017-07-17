Дальневосточные леопарды попались в фотоловушку во время брачных игр

Владивосток, , 07:59 — REGNUM Процесс спаривания дальневосточных леопардов в дикой природе удалось впервые заснять специалистам национального парка «Земля леопарда», сообщили 17 июля в пресс-службе организации.

«Впервые в истории наблюдений за дальневосточными леопардами в дикой природе ученым удалось зафиксировать процесс спаривания пятнистых хищников», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что кадры удалось получить благодаря «фотоловушкам», установленным в национальном парке «Земля леопарда». Ученые констатируют, что популяция этого вида продолжает расти.

Как отмечают в национальном парке, кадры сделаны в северных лесах. В любовных играх замечены леопард под номером Leo 64M и его неизвестная партнерша.

Ученые наблюдают за Leo 64M. Сейчас ему около трех лет, и, как полагают сотрудники парка, эта любовная история — его первая самка.

«Не исключено, что молодой леопард увел «девчонку» прямо из-под носа взрослых и опытных самцов, обитающих неподалеку», — говорится в сообщении. — На снимке видно, что краснокнижные животные полностью поглощены друг другом и совсем не обращают внимания на фотоловушку».

Отметим, что леопарды могут размножаться в любое время года. Эти кадры сделаны в начале весны.

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