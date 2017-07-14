В подмосковных лесах обнаружили гигантский муравейник

Клин, Московская область, , 17:08 — REGNUM В лесах Клинского района Московской области биологи обнаружили гигантский муравейник высотой 1,7 м. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, нашли невероятное для региона жилище лесных насекомых специалисты природоохранного фонда «Верховье».

»Обычная высота муравейника в среднем 50, максимум 70 см. Размеры жилища муравьёв указывают на его возраст: чем больше, тем старше. Однако очень часто муравейники разрастаются не ввысь, а вширь: бывает вокруг одного большого муравейника в радиусе несколько метров встречается множество таких же, но поменьше. Это признак того, что здесь обитает не несколько муравьиных семей, а одна. Между главным их жилищем и отводками существует система сообщения, по которой они передвигаются», — пояснил главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлий Добрушин.

Эколог отметил, что в последнее время встретить крупные муравейник в Подмосковном лесу — большая редкость. Установить точные причины этого трудно, Добрушин видит тут совокупность факторов.

«Муравьям вредят многие животные. Например, муравейники разоряют кабаны, которых в последнее время стало много в лесах области. Зимой они просто разгребают муравейники и в них ночуют», — отметил он.

Кроме того, муравьи — традиционное лакомство многих птиц. Особенно их любят чёрные дятлы, которые, чтобы добраться до муравьиных личинок, проделывают отверстия в куполах муравейников.

Однако, подчеркнул эколог, отсутствие больших муравейников — это вовсе не значит, что насекомых становится меньше. Обычно под лесными муравьями подразумевается подвид, который принято называть рыжими. Но всего в Подмосковье встречается до 60 видов муравьёв. Они отличаются и по внешнему виду, и по повадкам. Рыжие строят муравейники, чёрные предпочитают селиться в стволах старых деревьев, а полевые, которые по габаритам меньше лесных, обитают, соответственно, на полях и лугах.

По его словам, муравьи выполняют важную функцию в природе и являются необходимой частью экосистемы. Они уничтожают растительноядных насекомых. Один муравейник в способен контролировать около четверти гектара.

«Если в лесу в среднем приходится четыре муравейника на гектар, то никакие нашествия насекомых — вредителей ему не угрожают», — заявил Юлий Добрушин.

Муравьи являются общественными насекомыми и живут семьями в гнёздах, которые устраивают в почве, древесине, под камнями. Питаются преимущественно соком растений, падью тлей и других сосущих насекомых. Есть также виды, питающиеся семенами и культивируемыми грибами. Распространены по всему миру, образуют 10—25% биомассы наземных животных. Успех муравьёв во многих средах обитания обусловлен их социальной организацией и способностью использовать разнообразные ресурсы.