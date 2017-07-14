Названо животное, которое может дожить до «конца света»‍

Оксфорд, Великобритания, , 13:51 — REGNUM Группа ученых из Оксфордского и Кембриджского университетов заявила о том, что тихоходки, микроскопические беспозвоночные, способные выживать в самых экстремальных условиях, могут дожить до «конца света». Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ученые проанализировали три сценария, при которых на Земле может произойти глобальная катастрофа — падение крупных астероидов, взрывы сверхновых и гамма-вспышки. Однако ни один из этих сценариев не может реализоваться в действительности.

Для реализации первого сценария нужен чрезвычайно крупный астероид. Сверхновая около Солнечной системы взорваться не может, так как ближайшая звезда расположена слишком далеко. А гаммы-вспышки невозможны, поскольку в ближайших окрестностях Солнечной системы нет крупных звезд, способных породить такие катастрофические события.

Тем не менее, заключают ученые, если бы какое-то из этих событий имело место, то тихоходки смогли бы выжить. Дело в том, что тихоходки обладают чрезвычайной выносливостью. В неблагоприятных условиях они способны на многие годы впадать в состояние анабиоза и выносить огромные нагрузки.

Это происходит в основном за счет высушивания, при котором они втягивают в тело конечности и уменьшаются в объёме. Поверхность их организма покрывается оболочкой, которая препятствует испарению. В таком состоянии обмен веществ у тихоходок доходит до 0,01%, от нормального.

В процессе изучения генов тихоходок выяснилось, что более 18% участков ДНК были «позаимствованы» ими у других организмов. Это число составляет примерно 6,5 тыс. из общего количества в 38 тыс. генов. Многие гены перешли к ним от бактерий, растений и грибов. Кроме того, клетки тихоходок содержат в себе уникальные белки, защищающие их от смертельных доз радиации.

По мнению ученых, экстремальная выносливость тихоходок может говорить о том, что в не исключено существование в космосе каких-либо существ с похожими свойствами.