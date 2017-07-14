Ученые из США вернули к жизни эмбрион после его заморозки

Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Биологи из США разморозили эмбрион рыбы после его заморозки с помощью наночастиц, которые нагреваются при облучении лазером. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Nano.

Группа американских ученых разработала технологию заморозки и разморозки органов и образцов живых тканей и клеток. Замороженные органы можно возвращать к жизни, используя наночастицы, которые при облучении лазером нагреваются до сверхвысоких температур.

Наночастицы представляют собой микроскопические столбики из золота высотой около 110 нанометров. Они поглощают излучение и преобразуют его в тепло, которое равномерно распределяется по поверхности замороженного образца, не образуя в нем трещин и расколов.

Создав технологию, ученые сначала проверили ее на небольших образцах ткани, после чего она была использована для оживления эмбрионов рыб, которые были заморожены путем погружения в емкость с жидким азотом.

Опыты показали, что часть эмбрионов смогла выжить и развиться в нормальных мальков, которые способны к самостоятельной жизни. По мнению ученых, технология может быть применена для создания банков биологического разнообразия, которые могут быть использованы для хранения оплодотворенных эмбрионов редких и вымирающих видов рыб и других животных.

Ученые уверены, что новая технология открывает дорогу для сохранения видов и создания новых способов борьбы с вымиранием животных.

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