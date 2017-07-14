Синоптики предупредили о грозах и ветре в Москве

Москва, , 09:19 — REGNUM Циклон приближается к границам Московского региона. 14 июля ожидается теплая погода, местами грозы, сообщили «Метеоновости».

Уточняется, что циклон идет с юго-запада Московского региона. Днем 14 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

В Москве ожидаются небольшие дожди, местами — грозы. Температура составит + 21.23°С, по области + 18.23°С.

Ожидается ветер юго-восточного направления, скорость 5−10 м/с. Порывы могут достигать 12−17 м/с.

Несмотря на циклон, атмосферное давление особенно не изменится: барометры покажут 742 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля московское управление МЧС РФ предупредило об опасности повала деревьев и плохо закрепленных металлоконструкций из-за ожидаемого сильного ветра. Также прогнозировались дожди и грозы.

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