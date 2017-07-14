Ученые определили самую ленивую в мире страну

Стэнфорд, США, , 09:19 — REGNUM Американские ученые определили, жители каких стран являются самыми активными, а каких — самыми ленивыми. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте ScienceAlert

Ученые из Стэнфордского университета собрали и проанализировали информацию о физической активности более 700 тыс. пользователей смартфонов в 111 странах мира. Исследование было проведено с помощью мобильного приложения, которое отслеживает физическую активность.

Ученые пришли к выводу, что есть существенная разница в уровне физической активности между самыми «подвижными» и «ленивыми» странами. Например, на жителя Гонконга в среднем приходится 6880 шагов в день, а на жителя Индонезии — только 3513. Россия вошла пятерку активных стран с показателем 5969 шагов. Среднее количество шагов в день по всем странам составляет около пяти тысяч на одного участника.

Ученые также заметили, что в странах с небольшим показателем ожирения люди каждый день ходят примерно одинаково. При этом в других странах, где были большие разрывы в уровне физической активности между «подвижными» и «ленивыми» людьми, ожирение является гораздо более значительной проблемой.

Эта корреляция сохранялась даже тогда, когда средний уровень шагов был одинаковым в разных странах. Это говорит о том, что средние показатели не являются надежным способом сравнения уровня стран по показателю ожирения.

Наибольший разрыв между «подвижными» и «ленивыми» людьми оказался в Саудовской Аравии, Австралии, Канаде, Египте и США. Наименьшая разница зафиксирована в Гонконге, Китае, Швеции, Южной Корее и Чехии. Россия в этом списке занимает 14-е место.

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