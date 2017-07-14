В России будет создан «Онкоробот» для лечения рака

Москва, , 08:38 — REGNUM В России создадут роботизированную систему «Онкоробот», которая поможет хирургам при лечении рака предстательной железы. Об этом 14 июля сообщают «Известия».

Разработчики из Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) планируют завершить создание системы, предназначенной для контактной лучевой терапии рака предстательной железы, и начать тестирование опытного образца к концу 2018 года. Завершение испытаний запланировано на последний квартал 2019 года.

«Система управления позволит в режиме реального времени управлять движением хирургического инструмента (иглы-интрастаты) под контролем внутритканевой визуализации на базе УЗИ», — приводит издание слова заместителя директора ЦНИИ РТК по научной работе Николая Грязнова.

Робот представляет собой манипулятор с шестью степенями подвижности. Он оснащен устройством для управления движением иглы в мягких тканях и ультразвуковой системой визуализации. При этом аппарат будет монтироваться на мобильную платформу, либо размещаться на кронштейнах, закрепленных на потолке.

«Онкоробот» сможет выполнять работу трех режимах: ручном, полуавтоматическом и автоматическом. Система сможет с высокой точностью вводить радиоактивные микроисточники в ткань опухоли.

Сообщается, что специализированные медучреждения уже проявляют интерес к этой разработке, которая способна значительно снизить затраты на импортное оборудование и комплектующие. Разработчики оценивают, что цена серийно выпускаемого робота будет в разы меньше зарубежных аналогов.

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