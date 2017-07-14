Новосибирские учёные разрабатывают эффективный метод лечения глаукомы

Новосибирск, , 08:17 — REGNUM Новосибирские учёные разрабатывают новый имплант для лечения глаукомы, который проходит финальную стадию испытаний, сообщает 13 июля пресс-служба Новосибирского Государственного университета (НГУ).

Работы над новым имплантом идут пятый год. В настоящий момент начат второй этап доклинических испытаний на животных, которые планируют завершить к октябрю 2017 года.

Болезнью глаукомы подвержены люди более старшего возраста. Она связана с ухудшением дренажа жидкости внутри глаза, в результате чего повышается внутриглазное давление. При отсутствии лечения болезнь приводит к слепоте. Новый имплант новосибирских учёных решит проблему вывода жидкости.

Имплант представляет собой трансформируемую пластинку толщиной не более 500 микрон, выполненную из волокон, диаметром не более 500 нанометров. Она выполнена из синтетического полимера и коллагена с его производными.

«Мы сделали ставку на ускоренную биодеградацию. Через четыре месяца имплант разлагается, а внесосудистые пути оттока жидкости остаются. При создании дренажа мы применили наноструктурирование, технологию электроспининга. Это старая советская технология, которая раньше работала в военном направлении, а сейчас лежит в основе тканевой инженерии», — сообщил профессор кафедры фундаментальной медицины НГУ Пётр Ларионов.

Напомним, проблема глаукомы занимает второе место среди причин слепоты. По данным ВОЗ, всего в мире от этого заболевания страдают более 700 млн человек. В России — около 1 млн 200 тысяч человек.