В РАН считают слухи об опасности «планеты–призрака» преждевременными

Москва, , 15:41 — REGNUM Возможность существования еще одной планеты за орбитой Нептуна — не столь важное событие, как его расписывают в СМИ, заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, передает Russia Today.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что за орбитой Нептуна существует «планета-призрак», ученый сказал:

«В январе 2016 года американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин провели расчет и, исходя из некоторых особенностей движения тел за орбитой Нептуна, сделали вывод о том, что может быть на дальних окраинах Солнечной системы существует ещё одна планета, которая в движении тел за орбитами Нептуна вносит возмущение», — сказал он.

Он отметил, что никаких других данных об этом гипотетическом небесном теле нет.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что существует так называемая планета — призрак.

Как рассчитали ученые, ее гравитационное поле может отклонить со своих орбит крупные астероиды и карликовые планеты в поясе Койпера. В этом американские ученые видят опасность для нашей планеты.

Читайте также: В США найден новый способ защиты от космической радиации