Археологи обнаружили на Ямале захоронение человека, завернутого в бересту

Салехард, , 15:32 — REGNUM Древнее захоронение бронзового века обнаружено около Салехарда. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-ненецкого автономного округа.

Археологи Научного центра изучения Арктики в ходе экспедиции обнаружили на археологическом памятнике Салехард-4 погребение с костными останками, датированное приблизительно Х веком до нашей эры и относящееся к атлымской культуре позднего бронзового века.

Особенностью данного захоронения является то, что погребенный человек был завернут в бересту, уложен на спине и ориентирован головой на северо-восток. Это был взрослый человек высокого роста, при котором находился точильный камень, в ногах — керамический сосуд. У него сохранились зубы, которые, возможно, дадут информацию о его рационе питания и возрасте.

Отмечается, что костные останки этого человека сохранились плохо, поэтому установить половую принадлежность будет сложно. Антропологическая и генетическая экспертиза будет проведена после фиксации погребения.

«Атлымская культура характерна для таёжной зоны Нижнего Приобья. На сегодняшний день известно более 50 археологических памятников, относящихся к этому периоду», — приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Ольги Тупахиной.

По ее словам, большинство таких памятников находится в Сургутском Приобье, а на территории Ямало-Ненецкого автономного округа атлымское захоронение встречается впервые.

Как рассказали ученые, захоронение принадлежит древним рыбакам и охотникам, которые жили мобильными группами и постоянно перемещались, не задерживаясь долго в одном месте. Большинство из известных атлымских памятников содержат артефакты бронзового века и средневековья.

Археологический памятник Салехард-4 находится в устье реки Полуй, в нескольких километрах от Салехарда. Памятник был открыт в 2009 году, а, а 2017 году здесь впервые проведены археологические исследования.

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