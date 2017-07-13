РАН не видит признаков климатического оружия в плохой погоде

Москва, , 15:24 — REGNUM Искусственное изменение погоды в отдельно взятом регионе без последствий для всей планеты невозможно, сказал ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы Российской академии наук Алексей Елисеев, сообщает «Москва».

Комментируя данные о погодных условиях в ряде российских регионов, Елисеев сказал, что нетипичное ухудшение климата нельзя связывать с использованием «климатического оружия».

«Исследования по разработке климатического оружия мне лично неизвестны», — сказал он.

Ученый уверен, что такое оружие нельзя разработать, пояснив, что «любой выпускник соответствующего факультета знает о понятии общей циркуляции атмосферы».

«Невозможно поменять погоду в одной части Земли, одновременно не поменяв ее на всей Земле», — подчеркнул он.

В случае создания такого вида оружия и его применения пострадает и его разработчик, считает Елисеев.

21 июня глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о невозможности повлиять на погоду «климатическим оружием».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, центр погоды «Фобос» считает, что в Центральной России в 2017 году жаркого лета не будет: ожидается пасмурная и дождливая погода.

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