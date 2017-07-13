Вашингтон, , 15:20 — REGNUM NASA опубликовало фотографии Большого красного пятна Юпитера, которые были сняты в ходе последнего пролета зонда Juno. Снимки выложены на сайте космического агентства.

Большое красное пятно представляет собой скопление облаков, которые формируются в массивный овал красноватого оттенка. Фотографии были сделаны с высоты 3,5 км от поверхности облаков. Всего зонд пролетел около 9 км над этой областью Юпитера.

Самый большой шторм Солнечной системы был снят камерой JunoCam на борту зонда. Специалисты NASA доработали эти фотографии, обеспечив более высокий уровень детализации и повысив четкость изображения. Кроме того, на зонде были включены еще восемь приборов, которые фиксировали различные параметры на Юпитере.

«Мы получили долгожданное изображение Большого красного пятна Юпитера. Далее мы будем анализировать всю информацию, полученную от всех научных инструментов Juno, чтобы лучше понять состав и происхождение гигантского шторма», — сказал руководитель миссии Скотт Болтон.

Напомним, космический зонд Juno был запущен 5 августа 2011 года и долетел до Юпитера в июле 2016 года. Основной задачей миссии является получение данных о происхождении и эволюции Юпитера, а также происходящих на планете процессах, которые позволят исследовать внутреннее строение, установить наличие ядра и его массу.

10 июля зонд Juno совершил пролет над Большим красным пятном Юпитера, в ходе которого получил детальные изображения этого шторма.

Читайте ранее в этом сюжете: Зонд Juno сделает снимки Большого красного пятна Юпитера

Читайте развитие сюжета: Зонд Juno пролетит над Большим красным пятном Юпитера‍