Москвичам пообещали жаркие выходные 15 и 16 июля

Москва, , 14:56 — REGNUM В выходные дни 15 и 16 июля в Москве установится жаркая погода. Об этом 13 июля сообщила журналистам гл­авный специалист Гид­рометцентра РФ Марина Макарова.

По ее словам, 15 июля, в субботу, воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов. Воскресенье 16 июля будет чуть более жарким — до плюс 28 градусов.

«Что касается осадков, то они прогнозируются на протяжении всего июля: в этот месяц традиционно много осадков, норма составляет 94 мм. Надеемся, что количество осадков в июле не сильно превысит норму», — отметила синоптик.

Макарова добавила, что самая теплая погода в Москве и Подмосковье, согласно прогнозам, установится после 20 июля. Столь же теплым будет и начало августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды, которое продлится до 14 июля. Речь идет о комплексе неблагоприятных природных явлений — сильном дожде, грозах и шквалистом ветре.

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По прогнозу синоптиков, день 13 июля в столице будет облачным, ожидается дождь и местами — гроза. Температура + 22−24°С, ветер юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, при грозе — с порывами до 12−17 м/с.

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