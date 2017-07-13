Москву зальет дождем с грозой и шквалистым ветром в ближайшие сутки

Москва, , 14:42 — REGNUM Предупреждение о резком ухудшении погоды в российской столице с 13 по 14 июля опубликовала пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений, 13 июля с сохранением в течение суток 14 июля в г. Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, днём 14 июля с градом, шквалистое усиление ветра с порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Служба спасения рекомендует, находясь на улице, обходить деревья и конструкции, которые могут упасть. Советуют парковать автомобиль в гараж, а если его нет, то вдали от деревьев и плохо закрепленных металлоконструкций и шатких строений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МЧС предупредило, что москвичи могут столкнуться с недостаточной видимостью на дорогах. 13 июля в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200—500 метров.

Москвичам и гостям столицы рекомендуется воздержаться от поездок по городу на личных машинах.

По данным синоптиков, 13 июля в Москве ожидается облачность, дождь, местами гроза. Температура + 22−24°С, ветер юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, при грозе — с порывами до 12−17 м/с.

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