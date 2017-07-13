Археологи нашли под Уфой поселение времен Золотой Орды

Уфа, , 13:40 — REGNUM Студенты Башкирского государственного университета и сотрудники Института этнологических исследований обнаружили под Уфой поселение времен Золотой Орды. Об этом сообщает телеканал «БСТ».

Во время раскопок ученые вместе со студентами нашли предметы, относящиеся к периоду средневековья. По их словам, они даже не предполагали, что могут обнаружить настолько древние находки. Под Уфой это первый памятник подобного типа. Ранее было известно только Турмалинское городище в Салаватском районе.

По мнению ученых, в этом месте располагалась ремесленная мастерская — под землей были найдены предметы, похожие на заготовки и бракованные изделия. Домов поблизости обнаружено не было, поскольку жилье в то время возводили вдали от мастерских, чтобы используемый в работе огонь случайно не перекинулся на дома. Тем не менее, ученые предполагают, что поселение погибло от пожара, об этом говорят сохранившиеся угли.

«Снизу идут следы горения — это горело дерево. Мы предполагаем, что здесь было некое перекрытие. Если были ремесленники, то, скорее всего, они для кого-то это производили. Можно предположить, что тут проходили некие торговые пути, для которых они и работали», — цитирует телеканал заведующего отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований УНЦ РАН Илшата Бахшиева.

Отмечается, что этот район активно осваивался «черными копателями». Вся местность усеяна лунками. Артефакты сохранились только благодаря тому, что находились под верхним, более поздним слоем, предметы из которого и стали добычей археологов-любителей.

В экспедиции также рассказали, что данный участок станет памятником археологии. С помощью найденных здесь артефактов ученые надеются восстановить картину жизни поселения времен средневековья.

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