В Пермском крае обнаружен фрагмент зуба 200-тысячелетнего слона

Пермь, , 10:01 — REGNUM В Пермском крае на раскопках обнаружена пластина зуба, которая предположительно, принадлежит трогонтериевому слону. Об этом сообщается в группе «Трогонтериевый слон» в социальной сети «ВКонтакте».

Эта находка оказалась первой в экспедиции ученых из Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН и Пермского краеведческого музея. Палеонтологи планируют обнаружить полноценный скелет слона.

«Первая находка с раскопок 2017 года. Сегодня обнаружена пластина зуба предположительно трогонтериевого слона», — говорится в сообщении.

Ученые также поделились информацией о том, что у древних слонов было несколько смен зубов. Первые зубы у этих животных прорезывались сразу после рождения, а следующие — по мере изнашивания предыдущего зуба.

По мере изменений условий жизни и приспособлению к холодному и сухому климату, слоны также приспосабливались к новой пище — травянистой и кустарниковой растительности, которую надо было перетирать зубами. Поэтому, как отмечают ученые, у слонов увеличивалось количество пластин, из которых состоял зуб и одна из которых была обнаружена.

Напомним, в 2010 году группа рыбаков обнаружила торчащие из крутого берега Камы бивни и сообщила об этом в Пермский краеведческий музей. Системные раскопки начали вестись с 2013 года, в ходе которых выяснилось, что кости принадлежат не мамонту, как считалось ранее, а трогонтериевому слону. С тех пор обнаружено около 40% скелета слона. В 2016 году палеонтологи нашли останки второго слона.

Трогонтериевый слон является предком шерстистого мамонта. Эти животные были распространены на большей части Северной Евразии около 800 — 200 тысяч лет назад.

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