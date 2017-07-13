В Прикамье учёные обнаружили фрагмент зуба древнего слона

Пермь, , 09:29 — REGNUM В Пермском крае на территории Оханского района учёные во время раскопок обнаружили фрагмент зуба, который, по версии палеонтологов, принадлежит трогонтриевому слону. Об уникальной находке учёные сообщают в соцсетях и поясняют, что со сменой условий жизни животных происходила эволюция зубов. Слоны приспосабливались к холодному и сухому климату, к новой пище — травянистой и кустарниковой растительности. Для этого нужен был эффективный аппарат перетирания растительных волокон. Поэтому у слонов увеличивалось количество пластин, из которых состоял зуб, а сами пластины были высокими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 4 по 18 июля на территории Оханского района в поисках останков доисторического слона работает палеонтологическая экспедиция.

Добавим, что в 2010 году в Оханском районе рыбаки нашли фрагмент бивня трогонтериевого слона. Впоследствии учёные обнаружили останки двух слонов, что является редкостью, а палеонтологи назвали это сенсацией. По одной из версий, животные завязли в болоте в эпоху среднего плейстоцена (300−200 тысяч лет назад).

Стоит также отметить, что параллельно с раскопками идут съёмки документального фильма «Прадед русского дракона». Научно-популярная лента посвящена теме палеонтологических исследований.

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