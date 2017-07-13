МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости на дорогах

Москва, , 08:59 — REGNUM В Москве водители могут столкнуться с недостаточной видимостью на дорогах. Об этом 13 июля сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайший час с сохранением до 11.00 часов, 13 июля в г. Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200 — 500 метров», — говорится в сообщении.

Как пояснили в МЧС, при ухудшении метеоусловий видимость на автомагистралях также может ухудшиться. Речь идет в числе прочего об участках низменностей и о местах, где трассы пересекаются с водоемами.

Туман может привести к затруднению движения транспорта и росту числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанных с перевозкой опасных грузов.

В связи с этим МЧС призывает москвичей и гостей столицы воздержаться от поездок по городу на личных автомобилях. Водителям необходимо более внимательно следить за дорогой, особенно на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

По данным Гидрометцентра России, в Москве 13 июля будет облачная погода, ожидается дождь, местами гроза. Воздух прогреется до 22−24 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, при грозе — с порывами до 12−17 м/с.

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