NASA зафиксировало на Солнце пятно, по размерам превышающее Землю

Вашингтон, , 08:55 — REGNUM NASA зафиксировало на поверхности Солнца крупное пятно, которое по размерам больше Земли. Об этом говорится на сайте космического агентства.

Изображения были получены Обсерваторией солнечной динамики (Solar Dynamics Observatory) NASA в период с 5 по 11 июля. Подчеркивается, что пятно является небольшим относительно размеров Солнца, при этом оно крупнее Земли.

Это пятно стало первым, которое появилось на видимой части Солнца за последние два дня. Пятно может вызвать солнечные вспышки. Хотя подобные явления происходят реже во время снижения солнечной активности.

Периоды солнечной активности чередуются приблизительно через 11 лет. В период повышенной активности на Солнце часто происходят вспышки, что становится причиной магнитных бурь на Земле. Периоды пониженной активности характеризуются относительным спокойствием, когда количество солнечных пятен заметно снижается.

Напомним, группа американских ученых заявила о рекордном снижении активности Солнца. В ходе наблюдений они выяснили, что активность Солнца в последние несколько лет заметно снизилась.

Причина явления пока неизвестна, однако этот процесс может вызвать необратимые изменения. По мнению ученых, длительный период «аномального спокойствия» на Солнце угрожает глобальным изменением климата на Земле.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые заявили о снижении солнечной активности

Читайте развитие сюжета: Ученые получили изображение звезды Бетельгейзе