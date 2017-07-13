Пыль Нила Армстронга будет продана за миллионы долларов

Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Лунная пыль из коллекции Нила Армстронга будет продана на аукционе в Нью-Йорке, сообщает 13 июля Associated Press.

Лунная пыль, а также небольшое количество лунного грунта, привезенного космонавтом Армстронгом со спутника Земли, могут быть проданы за сумму от $2 до $4 млн.

Данный аукцион состоится 20 июля и будет приурочен к 48 годовщине высадки американских астронавтов на Луне.

Кроме того, на аукционе будет выставлена фотография, сделанная Армстронгом, на которой изображен Базз Олдрин. Снимок может уйти за $4000.

Напомним, первый пилотируемый полет к Луне произошел 20 июля 1969 года. Первыми астронавтами, вступившими на лунную поверхность, были Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Широко распространена версия о том, что Соединенные Штаты сфальсифицировали высадку своего экипажа на поверхность спутника Земли. Тем не менее, данная версия не получила признания и относится к разряду конспирологических.

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