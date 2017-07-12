Гигантский айсберг может находиться у Антарктиды десятилетия

Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Гигантский айсберг, отколовшийся от Антарктиды 11 июля, может несколько десятилетий плавать в районе континента, сообщает The Washington Post.

По словам профессора Университета Суонси, руководителя антарктического проекта MIDAS Эдриана Лакмена, вероятнее всего, айсберг расколется на фрагменты. Однако, он может остаться и в целом виде.

«Часть льда может оставаться в этом районе десятилетия, другие части могут дрейфовать к северу, в более теплые воды», — сказал Лакмен.

Ранее сообщалось, что гляциологи будут следить за передвижениями куска льда массой 1 трлн тонн и площадью около 6 тыс. квадратных километров, который откололся от Антарктиды.

Ученые также будут наблюдать за ним, поскольку его передвижение представляет собой опасность для судоходства. Исследователь Арктики и Антарктики, российский учёный-океанолог Артур Чилингаров назвал это событием «планетарного масштаба».

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